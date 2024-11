Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est adressé une nouvelle fois, ce mardi soir, au peuple iranien, l’appelant en anglais à ‘agir contre le régime de Khamenei’. Dans cette vidéo, il a notamment déclaré : « Il y a quelques semaines, je me suis adressé directement au peuple iranien. Des dizaines de millions de personnes dans le monde et en Iran ont regardé cette vidéo. Et après l’avoir regardé, de nombreux Iraniens ont contacté Israël. Alors aujourd’hui, je veux faire à nouveau appel au peuple iranien ».

Rappelant l’attaque sur Israël de l’Iran, qui a lancé des centaines de missiles balistiques sur le pays, il a indiqué qu’elle avait coûté plus de 2 milliards de dollars. « Les missiles ont causé des dégâts mineurs en Israël, mais quels dommages vous ont-ils causés ? », a-t-il alors demandé en soulignant qu’une telle somme ‘aurait pu ajouter des milliards au budget du système éducatif iranien’.

Il a ensuite déclaré : « J’aimerais que vous imaginiez combien votre vie pourrait être différente si l’Iran était libre ».

« Israël possède les systèmes de dessalement de l’eau les plus avancés au monde et serait heureux d’aider à reconstruire l’infrastructure de l’eau de l’Iran qui s’effondre », a ajouté le Premier ministre. « Cela, et tant d’autres choses, vous pourriez les obtenir. Mais c’est ce que le régime de Khamenei vous empêche de faire tous les jours. Ils sont obsédés par la destruction d’Israël, plutôt que par la construction de l’Iran. Quelle honte ».

Et de souligner : « Une autre attaque contre Israël serait très dommageable pour l’économie iranienne. Cela vous volera plusieurs milliards de dollars. Je sais que beaucoup d’entre vous ne veulent pas de cette guerre. Je ne veux pas non plus de cette guerre. Le peuple d’Israël ne veut pas de cette guerre. Il y a une force qui met votre famille en grand danger : les dictateurs de Téhéran. C’est tout ».

« Mais il y a aussi de bonnes nouvelles », a affirmé Netanyahou. « Chaque jour, ce régime s’affaiblit. Chaque jour, Israël devient plus fort. Le monde n’a vu qu’une infime partie de notre puissance. Pourtant, il y a une chose qui effraie le régime de Khamenei plus qu’Israël. Savez-vous ce que c’est ? C’est vous, le peuple iranien. C’est pourquoi ils dépensent tant d’argent et de temps à essayer d’écraser vos espoirs et de freiner vos rêves ».

Et de conclure : « Ne laissez pas mourir vos rêves… Et sachez qu’Israël et d’autres dans le monde libre sont à vos côtés. Le régime veut détruire votre avenir en s’efforçant de détruire notre pays. Nous ne permettrons pas que cela se produise. Je n’ai aucun doute qu’un jour viendra, dans un Téhéran libre, où les Israéliens et les Iraniens construiront un avenir de prospérité et de paix. C’est l’avenir qu’Israël mérite. C’est l’avenir que l’Iran mérite. Ensemble, faisons de ce beau rêve une réalité ».