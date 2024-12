Dans un message vidéo en anglais, sous-titré en perse, le Premier ministre israélien, s’est, une nouvelle fois, adressé ce soir au peuple iranien.

”Peuple d’Iran,

Alors que nous voyons l’histoire se dérouler sous nos yeux, je ne peux qu’imaginer ce que vous ressentez en ce moment. Vos oppresseurs ont dépensé plus de 30 milliards de dollars pour soutenir Assad en Syrie. Aujourd’hui, après seulement 11 jours de combats, son régime s’est effondré.

Vos oppresseurs ont dépensé des milliards pour soutenir le Hamas à Gaza.Aujourd’hui, leur régime est en ruines.

Vos oppresseurs ont dépensé plus de 20 milliards de dollars pour soutenir le Hezbollah au Liban. En quelques semaines, la plupart des dirigeants du Hezbollah, ses roquettes et des milliers de ses terroristes sont partis en fumée.

L’argent que vos oppresseurs vous ont volé est littéralement parti en fumée.

Vous devez être furieux en imaginant les nouvelles routes, écoles, hôpitaux qui auraient pu être construits avec les dizaines de milliards de dollars que vos dictateurs ont gaspillés pour soutenir des terroristes qui perdent encore et encore.

Savez-vous pourquoi les oppresseurs de l’Iran continuent de perdre ? Ce n’est pas seulement parce qu’ils sont incompétents et cruels et ils le sont. C’est parce qu’ils cherchent à conquérir d’autres nations, à imposer une tyrannie fondamentaliste au Moyen-Orient – au monde entier.

La seule chose qu’Israël cherche, c’est de défendre notre État. Mais ce faisant, nous défendons la civilisation contre la barbarie.

…

Les événements historiques dont nous sommes témoins aujourd’hui sont une réaction en chaîne – une réaction en chaîne au pilonnage du Hamas, à la décimation du Hezbollah, au ciblage de Nasrallah, aux coups que nous avons portés à l’axe terroriste du régime iranien. Et tout cela s’est produit, comme l’a souligné le président Trump cette semaine, « à cause d’Israël et de son succès au combat ».

Je tiens à le préciser. Israël veut la paix. Nous voulons la paix avec tous ceux qui veulent vraiment la paix avec nous.

Et je suis convaincu que vous, le peuple iranien, le savez.

Je sais que tout comme nous voulons la paix avec vous, vous voulez la paix avec nous.

Mais vous souffrez sous le joug d’un régime qui vous asservit et nous menace.

Vous savez ce qui terrifie vraiment ce régime ? Il a peur de vous, le peuple iranien.

Et un jour, je le sais. Un jour, tout cela changera. Un jour, l’Iran sera libre.

Femmes, vie, liberté

Zan, Zendegi, Azadi.

C’est l’avenir de l’Iran.

C’est l’avenir de la paix.

Et je n’ai aucun doute que nous réaliserons cet avenir ensemble, bien plus tôt qu’on ne le pense.

Je sais et je crois que nous transformerons le Moyen-Orient en un phare de prospérité, de progrès et de paix.

Merci.”