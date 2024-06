Après l’explosion meurtrière dans le sud de la bande de Gaza, qui a causé la mort de huit combattants de Tsahal, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu à s’adresser samedi soir, juste après Shabbat, à la nation pour déplorer ce drame et rendre hommage aux soldats qui ont été tués, dont les noms n’ont pas encore été rendus publics et au capitaine Wasim Mahmoud, le seul dont on connait l’identité.

« Citoyens d’Israël, a-t-il déclaré, aujourd’hui, nous avons payé un prix très lourd dans la guerre juste que nous menons pour la défense de la patrie ».

“Notre cœur est brisé par cette immense perte. Toute la nation d’Israël partage le deuil de ces chères familles ». Il a ensuite précisé : « Nous nous battons pour garantir notre existence et notre avenir, nous nous battons pour ramener tous nos otages ».

« Cette guerre si dure, a encore indiqué Netanyahou, nous a été imposée par un ennemi méprisable et meurtrier. À Sim’hat Torah, les monstres du Hamas ont infiltré nos kibboutzim, nos localités, nos villes, une fête de la nature de jeunes qui ne voulaient faire que le bien. Ils ont massacré et violé, décapité et brûlé, démembré et kidnappé nos frères et sœurs. Bébés et enfants, femmes et hommes, jeunes et vieux. Cet ennemi monstrueux n’a pas l’intention de s’arrêter là. Avec l’axe du mal de l’Iran, il continuera à essayer de nous détruire. Si nous ne l’arrêtons pas, il ne s’arrêtera pas. Par conséquent, rien ne peut remplacer la victoire ».

En conclusion, il a affirmé : « Nous sommes au milieu d’une guerre très difficile. La guerre est menée sur plusieurs fronts, y compris le front international. Nous avons encore beaucoup de défis à relever. C’est précisément en ce moment que nous avons besoin de la force d’âme de notre peuple, et grâce à laquelle nous avons vaincu tous nos ennemis. Ce sera la même chose cette fois-ci. « C’est un temps d’angoisse pour Jacob mais il en sera délivré”. Ensemble, nous nous battrons, et avec l’aide de D.ieu, ensemble nous vaincrons ».

Le président de l’Etat Itshak Herzog a lui aussi réagi à ce drame en exprimant sa peine profonde. « Nous pleurons cette lourde perte, a-t-il déclaré, le sacrifice de la vie de nos meilleurs fils, et embrassons avec tristesse et larmes les familles en deuil et saluons leurs camarades. Que leur mémoire soit bénie ».