Le Premier ministre Netanyahou a revendiqué aujourd’hui (dimanche) en conseil des ministres l’attaque des beepers du Hezbollah.

D’après les échanges rapportés dans la presse entre les ministres lors de cette réunion, le Premier ministre a affirmé que c’est lui qui avait poussé à mettre en oeuvre cette attaque, alors que d’autres personnes au sein du cabinet s’y étaient opposées, faisant allusion à l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant.

”Quand j’ai voulu éliminer Nasrallah, entrer dans Rafah et d’autres, il y en a qui se sont opposés. L’un des arguments contre était le manque de volonté des Etats-Unis de coopérer. Je n’ai pas cédé et je suis allé au bout”, a encore déclaré Netanyahou.

Il a également été question de l’accord de libération des otages quand la ministre May Golan a raconté: ”Je rencontre des familles d’otages qui me disent que le Shabak, le Chef d’Etat-major et des officiers de Tsahal prétendent qu’il y a un accord sur la table et que le Premier ministre l’empêche. C’est inacceptable ce mensonge. On vend aux familles des otages le fait que le Premier ministre empêche tout accord pour des raisons politiques. On se sert de la douleur de ces familles”.

Ce à quoi Netanyahou a répondu: ”Après l’élimination de Sinouar, j’ai ordonné de réaliser des accords partiels mais le Hamas refuse toujours. La proposition du Hamas dont il est question est l’arrêt de la guerre, le retrait de Tsahal et le maintien du Hamas au pouvoir. Lors des dernières réunions, j’ai ordonné que l’on propose 5 millions de dollars pour chaque otage rendu. Les familles des otages sont utilisées pour des affirmations mensongères contre l’échelon politique, parfois par des politiques parfois par des subordonnés. C’est très grave”.