Les voix au sein de la coalition appelant à limoger Gali Baharav Miara, la conseillère juridique du gouvernement sont de plus en plus nombreuses.

Lors du dernier conseil ministre, plusieurs ont demandé qu’une décision soit prise dans ce sens. Le Premier ministre Netanyahou a reconnu que la conseillère juridique était constamment ”opposée” au gouvernement et a demandé au ministre de la Justice, Yariv Levin, de trouver une solution pour remédier à cette problématique.

”Nous avons un conseil juridique constamment dans l’opposition”, a reproché Netanyahou, ”Nous avons vu sous le précédent gouvernement ce qui a été autorisé: les accords illégaux sur le gaz, des nominations par un gouvernement de transition. Ce n’est pas possible de travailler comme ça. J’ai demandé à Yariv de proposer une manière de résoudre cette problématique. Elle est constamment dans l’opposition”.

En effet, à presque chaque proposition de loi ou mesures souhaitées par un membre du gouvernement pour réformer dans un domaine ou un autre, la conseillère juridique du gouvernement trouve des obstacles juridiques. Par ailleurs, alors qu’elle est censée être l’avocate du gouvernement, elle a refusé à plusieurs reprises de représenter celui-ci lors de recours déposés contre des lois devant la Cour suprême, ce qui a coûté jusqu’à maintenant 1.5 million de shekels au contribuable pour que le gouvernement puisse s’adjoindre les services d’un avocat privé.

Quelques heures après la réunion, le Premier ministre a précisé dans un communiqué qu’il ”attendait du conseil juridique du gouvernement d’assister le gouvernement dans la mise en oeuvre des décisions gouvernementales et la promotion de ses propositions de loi et non l’inverse et ce en réponse aux critiques sévères des ministres. Le Premier ministre respecte scrupuleusement l’accord concernant le conflit d’intérêt auquel il est soumis”. Cet accord impose au Premier ministre de ne pas intervenir dans les sujets concernant le système juridique en raison des affaires judiciaires le concernant et qui sont en cours de jugement.

Pour le chef de l’opposition, la discussion autour du limogeage de la conseillère juridique du gouvernement est la preuve que le gouvernement ”recommence sa tentative de renversement de régime. Nous agirons pour empêcher son licenciement, sur le plan juridique, sur le plan public, par tous les moyens. La volonté de la remplacer est une partie de la tentative de Netanyahou et de son gouvernement de détruire la démocratie israélienne de fond en comble alors que nous sommes en pleine guerre”.