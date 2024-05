Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a répondu à son ministre de la Défense, Yoav Gallant, après que ce dernier a exprimé son opposition à toute présence civile ou gestion militaire israéliennes dans la Bande de Gaza.

Netanyahou est revenu sur ce qu’il a déjà déclaré: ”Je n’accepterai pas de remplacer le Hamastan par un Fatahstan! La première des conditions pour le jour d’après est d’éliminer le Hamas et nous devons le faire sans chercher d’excuse”.

Le Premier ministre a insisté: ”Après le terrible massacre du 7 octobre, j’ai donné l’ordre d’anéantir le Hamas. Les combattants de Tsahal et tous les services de sécurité se battent pour cela. Tant que le Hamas sera là, aucun autre acteur n’entrera pour prendre le contrôle civil de Gaza et certainement pas l’Autorité palestinienne. 80% des Palestniens de Judée-Samarie soutiennent le terrible massacre du 7 octobre. L’Autorité palestinienne soutient le terrorisme, éduque au terrorisme et finance le terrorisme”.

Le ministre Gallant a été sévèrement critiqué par plusieurs ministres du Likoud, de la Tsionout Hadatit et d’Otsma Yehoudit. Même Guidon Saar a publié un tweet pour critiquer ces propos.

En revanche, Gallant peut compter sur le soutien de Benny Gantz: ”Le ministre de la Défense a prononcé des paroles vraies. La responsabilité des dirigeants est de faire ce qui est bon pour le pays, quel qu’en soit le prix”.