Les propos du Président turc Erdogan comparant Netanyahou à Hitler ne sont évidemment pas passées inaperçues en Israël.

Le Premier ministre israélien à réagi en attaquant le Président turc: ”Erdogan qui commet un génocide contre les Kurdes, qui détient le record du monde d’emprisonnement de journalistes et d’opposants à son régime, est le dernier qui peut nous faire la morale. Tsahal est l’armée la plus morale du monde qui se bat pour l’éradication d’une organisation terroriste la plus infâme et cruelle au monde, le Hamas Daesh, qui a commis des crimes contre l’Humanité et qu’Erdogan loue en recevant ses chefs”.

Le ministre Benny Gantz a, lui aussi, tenu à réagir aux propos d’Erdogan: ”Je condamne les propos du Président turc qui constituent une profanation de la mémoire de la Shoah et une déformation de la réalité. Ceux qui ont commis un horrible massacre sont les terroristes du Hamas. Supprimer la menace que représente le Hamas pour les habitants d’Israël est une obligation existentielle et l’acte le plus moral qui soit”.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tweeté: ”Je condamne fermement les propos d’Erdogan et la comparaison honteuse avec la Shoah et Hitler”.