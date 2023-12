D’après les chiffres du ministère de la Santé, il y a, à cette date, 226 blessés de guerre dans les hôpitaux. Depuis le début de la guerre, 11383 personnes ont été blessées, dont 513 gravement, 941 modérément, 8972 légèrement et 610 ont dû être traitées en état de choc.

Il convient de souligner que ces blessés voient leur vie changer à jamais. Le nombre de blessés amputés est très important, certains ont perdu la vue, la plupart ont devant eux de longs mois de rééducation.

Hier (mardi), le Premier ministre, Binyamin Netanyahou est allé au chevet des nombreux blessés hospitalisés dans le centre de convalescence de l’hôpital Sheba. Il y a rencontré des blessés civils du 7 octobre et des soldats blessés lors des combats à Gaza.

A l’issue de cette visite, Netanyahou a déclaré: “Merci à l’équipe médicale qui a fait des miracles. Il y a ici une combinaison de miracles et d’héroïsme le plus extrême, comme on ne peut en voir nulle part ailleurs. Ce sont de véritables héros qui reviennent à la vie. La vie de nos soldats est notre plus grande préoccupation. Tels sont les ordres que nous donnons : protéger leur vie et tout faire pour qu’ils puissent se battre et rester en sécurité. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que nous continuerons de faire. Il n’y a rien de plus précieux. Vous êtes de véritables héros.”