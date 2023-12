Des représentants des familles des otages ont rencontré mardi soir le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le responsable du dossier des personnes disparues ou enlevées, Gal Hirsch. Certains d’entre eux se sont montrés sceptiques quant aux résultats de leur entretien.

À la fin de la réunion, Netanyahou a déclaré qu’il venait d’envoyer à deux reprises le chef du Mossad en Europe pour faire progresser les démarches en vue de la libération des otages. Affirmant qu’il s’agissait pour lui d’une mission essentielle, il s’est engagé ‘personnellement’ à tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent enfin rentrer chez eux.

Netanyahou a ensuite répété que ‘seule une pression militaire conduirait à la libération des personnes enlevées’ et que des efforts étaient déployés dans le même temps dans d’autres directions, sans vouloir donner de plus amples détails. Il a en outre demandé que les familles fassent pression sur la Croix Rouge pour qu’elle puisse rendre visite aux otages et leur apporter l’aide médicale dont ils ont besoin. Mais certains représentants des familles ont estimé que cette tâche incombait au Premier ministre.

A la sortie de la réunion, l’un des délégués, Robi Chen a estimé qu’elle était importante : « Tout le monde veut les ramener vivants. Il y avait une bonne atmosphère car le forum était restreint et cela nous a permis d’avoir une discussion productive. Nous avons dit au Premier ministre que nous le remercions pour sa décision de retrouver les otages par tous les moyens possibles … ».