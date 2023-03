Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a été reçu hier (vendredi) par son homologue italienne, Giorgia Meloni.

Les deux chefs de gouvernement se sont entretenus un long moment, notamment autour de la question du nucléaire iranien, qui reste la menace la plus grave qui pèse sur Israël.

Il a aussi été question du transfert de l’ambassade italienne à Jérusalem.

Au terme de leur rencontre, la première ministre italienne déclaré: »Nous voulons augmenter la coopération entre les pays dans les domaines de l’économie, la cyber technologie, la sécurité, la culture, l’eau. Nous avons parlé de la situation dans la région, de la normalisation des relations entre Israël et encore d’autres pays dans la région. Le Premier ministre Netanyahou fait un travail important. Nous avons parlé du sujet palestinien, l’Italie condamne les dernières attaques terroristes en Israël. L’Italie fera tous les efforts pour parvenir à calmer la situation sécuritaire en Israël et dans la région. Nous avons parlé de l’antisémitisme. Notre gouvernement condamne et rejette l’antisémitisme et combat ce phénomène. Nos deux pays sont amis, nous entretenons des relations pragmatiques et nous continuerons à les promouvoir ».

Netanyahou l’a remerciée pour l’amitié entre Israël et l’Italie. Le Premier ministre a également rencontré le ministre italien des entreprises et du Made in Italy et plusieurs chefs d’entreprises dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la banque, des communications, de la défense et de l’espace, ainsi que des chefs d’organisations économiques.

Le Premier ministre a déclaré qu’à son avis, il existe un grand potentiel de coopération commerciale et économique avec l’Italie, ce qui constitue une opportunité majeure.