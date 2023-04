Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a reçu aujourd’hui (lundi) une délégation de députés américains du parti démocrate, dirigée par Hakeem Jeffries.

L’entretien s’est déroulée à la résidence du Premier ministre, à Jérusalem.

Le Premier ministre Netanyahou a remercié le représentant américain Jeffries et les membres de la délégation pour leur soutien à l’État d’Israël et a souligné l’importance des relations entre Israël et les États-Unis.

Le Premier ministre a également discuté avec eux de la nécessité d’empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire, Il a évoqué les accords d’Avraham et les possibilités d’élargir le cercle de la paix à d’autres pays.

Étaient également présents à la réunion, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, l’ambassadeur américain en Israël Thomas Nides, le conseiller diplomatique du Premier ministre Ophir Falk et le directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale pour la politique étrangère Avivit Bar-Ilan.