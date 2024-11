Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a réagi dans une vidéo, aux différentes affaires sorties ces derniers jours et impliquant son cabinet.

Pour lui, il s’agit d’une ”tentative d’intimidation contre lui et (ses) hommes”.

”Ces derniers jours, mon cabinet fait l’objet d’une attaque effrénée et sans limites. Alors que le gouvernement et le cabinet sous ma direction agissent sans relâche pour repousser nos ennemis qui veulent nous exterminer, agissent sans relâche pour vaincre nos ennemis, et alors que je gère la guerre et les retombées internationales sur différents fronts, nous devons désormais faire face à un front supplémentaire: les fake news de la presse”.

Netanyahou a ajouté: ”Ce n’est un secret pour personne. Depuis le début de la guerre, nous assistons à un déluge de fuites répréhensibles pénalement depuis les débats du cabinet de sécurité et du cabinet de guerre en son temps et à un tsunami de diffamations infondées. Ces fuites procurent des informations essentielles à l’Iran, au Hezbollah et au Hamas, des informations qui mettent en danger l’Etat, nos combattants et compromettent le retour des otages. Aucune enquête n’a été ouverte contre tout cela. Zéro. Et ce malgré mes demandes répétées d’ouvrir des investigations. Aucun début de vérification n’est effectué, pourquoi? Parce que le but n’est pas de défendre la sécurité de l’Etat. Le but est de promouvoir un agenda de faiblesse et de renoncements, en pleine guerre.

Soudain, ces jours-ci, de manière orchestrée, on essaie de m’intimider, moi et mes hommes, en pleine guerre que je conduis et on crée des affaires de nulle part. Chaque soir une nouvelle affaire, des titres chocs, pour la plus grande joie des studios. On gonfle la première affaire, on gonfle la seconde affaire, on gonfle la troisième affaire, la quatrième et bientôt la cinquième. On cherche à empoisonner le débat et à faire peur. Nous savons très bien ce qu’il se passe: c’est une chasse organisée qui est destinée à nuire à la direction du pays et à nous affaiblir en pleine guerre. Je ne me laisserai pas intimider”.