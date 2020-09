A moins d’un jour de l’entrée en vigueur du confinement général de trois semaines, le Premier ministre Binyamin Netanyahou entretient des consultations téléphoniques urgentes avec les ministres concernés et le coordinateur national Prof. Rony Gamzou dans le but de resserrer encore davantage les consignes du confinement.

Du fait de ces consultations, la conférence de presse prévue par le Prof. Gamzou a été repoussée à plus tard en attandant la prise de décision finale.

Ce nouveau développement est probablement dû à des informations de plus en plus nombreuses ces dernières 24h sur des brèches qui existent dans le dispositif du confinement qui pourraient entraîner son inefficacité et donc son échec.

Photo Alex Kolomoïski / POOL