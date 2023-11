Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu ce lundi dans les localités proches de la bande de Gaza en compagnie de l’homme d’affaires Elon Musk, qui vient d’arriver en Israël. Les deux hommes se sont rendus notamment à Kfar Aza, durement touché par l’attaque du Hamas. Netanyahou a également fait visionner à Musk la vidéo montrant les horreurs du massacre perpétré par les terroristes le 7 octobre dernier.

Les deux hommes ont continué leur visite auprès de la famille Libstein, où Musk a entendu l’histoire héroïque de Ofir Libstein, chef du conseil régional Shaar Haneguev, assassiné le jour de l’attaque lors d’un échange de tirs avec des terroristes qui avaient infiltré le kibboutz.

Ensuite, le Premier ministre et Musk se sont rendus auprès de la famille Idan qui a connu un sort tragique : les parents ont été assassinés, leur fille Avigaïl, 4 ans, a réussi à s’échapper et s’est refugiée chez les voisins et a été kidnappée avec eux. Les deux autres enfants se sont cachés dans un placard et ont ainsi survécu. Avigaïl vient d’être libérée dans le cadre de la transaction avec le Hamas. Un représentant du bureau du porte-parole de Tsahal a montré des photos prises quelques jours après le massacre. Enfin, le Premier ministre et Elon Musk ont visité le quartier du kibboutz qui a subi la majeure partie des incendies du massacre.

Photo Amos Ben Guershon GPO