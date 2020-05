Le Premier ministre reçoit samedi soir une série de ministres et députés du Likoud qui aimeraient obtenir un ministère ou conserver le leur. Il s’agit notamment d’Avi Dichter, Tsahi Hanegbi, Guidon Saar, Yoav Galant, Zeev Elkin, Youval Steinitz, Nir Barkat, Tsipi Horovely et Guila Gamliel. Malgré l’équation arithmétique simple du manque de postes à pourvoir, chacun souhaite obtenir un ministère et certains comme Avi Dichter, Tsahi Hanegbi ou Guila Gamliel expriment ouvertement leur mécontentement.

Guila Gamliel a refusé le poste de ministre à l’Enseignement supérieur et Nir Barkat a refusé celui de ministre responsable de la Cybernétique. Il souhaite être nommé ministre de l’Education, poste que revendique également Yoav Galant. Tsipi Hotovely pourrait obtenir un « ministère du Repeuplement ». Zeev Elkin et youval Steinitz souhaiteraient conserver leur ministère, respectivement celui de la Protection de l’environnementet celui de l’Energie et de l’Eau.

Elie Cohen nommé ministre des Renseignements

Le Premier ministre a annoncé samedi soir la nomination d’Elie Cohen au ministère des Renseignements. Eli Cohen a été ministre de l’Economie pendant trois ans et demi. Il Binyamin Netanyahou a félicité et remercié Elie Cohen pour son excellent travail et pour les succès enregistrés par l’économie israélienne. Il s’est dit convaincu qu’il sera un acteur majeur dans le prochain gouvernement face aux défis sécuritaires qui attendent l’Etat d’Israël.

Le nouveau promu a remercié le Premier ministre pour la confiance qu’il lui témoigne. Elie Cohen a souligné la réputation internationale des renseignements israéliens et son importance majeure dans le dispositif de défense de l’Etat d’Israël, promettant de mettre toute son énergie au service de la protection de l’Etat d’Israël et de ses citoyens.

Photo Miriam Alster / Flash 90