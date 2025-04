Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a déposé plainte aujourd’hui (vendredi) contre Oudi Lévy, un ancien cadre du Mossad qui a insinué qu’il avait construit sa fortune de manière illégale, notamment grâce à des fonds du Qatar.

Dans une interview sur Reshet Beth, Lévy a déclaré: « Il y a des personnes très haut placées qui ont été impliquées dans cette affaire de pots-de-vin qataris, mais personne ne les a interrogées. Il existe une énorme quantité d’informations sur l’empire économique construit par la famille Netanyahou, mais jamais personne n’a enquêté sur l’origine de leur fortune. Le Premier ministre redoute énormément cette enquête. Il ne s’agit pas seulement du Qatar. Cela pourrait non seulement mettre fin à sa carrière, mais aussi entraîner de graves ennuis pour sa femme et son fils. L’argent laisse des traces, et cela rend le Premier ministre vulnérable au chantage. C’est très dangereux ».

Cette plainte déposée par le Premier ministre suit celles déjà en cours contre Moshé Yaalon et Yaïr Golan pour des affirmations semblables concernant des liens financiers entre Netanyahou et le Qatar.