De retour de Washington, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est dit optimiste quant à une reprise des négociations avec l’Autorité Palestinienne. Il estime que le changement régional radical provoqué par la normalisation des relations entre Israël et deux pays arabes, et ceux qui suivront, convaincront les dirigeants de Ramallah qu’ils n’ont plus le choix et qu’ils ne peuvent plus rester en-dehors. Le Premier ministre a précisé que cela se fera après l’élection présidentielle américaine si si Donald Trump l’emporte, et ces pourparlers se feront alors sur la base du Plan Trump.

Photo GPO