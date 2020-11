Netanyahou obtient une faveur du Pdg de « Pfizer »

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois usé de son prestige et de son savoir-faire. Il a appelé personnellement le Pdg de la compagnie « Pfizer », Albert Bourla et lui a demandé de faire une faveur à Israël lorsque le vaccin contre le Covid19 aura été homologué et sera commercialisé. Des négociations intensives sont déjà en cours entre Israël et « Pfizer » pour l’achat de doses du vaccin car Israël était déjà au courant de l’avancée des recherches et avait établi un contact très tôt avec ‘Pfizer’.

« Ce fut une conversation très chaleureuse », a noté le Premier ministre qui s’est dit très confiant que « Pfizer » signera un contrat avec le ministère israélien de la Santé pour la fourniture de doses de vaccins dès que cela sera possible. « Tout le monde court après un vaccin, mais nous sommes déjà en passe de signer un contrat avec ‘Pfizer' », s’est réjoui Netanyahou. Le Premier ministre a également révélé qu’Albert Bourla est très fier de ses origines juives de Salonique et qu’il est très heureux des excellentes relations qui règnent entre Israël et la Grèce.

