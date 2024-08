Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a tenu à préciser en ouverture du conseil des ministres cet après-midi (dimanche), depuis la Kirya à Tel Aviv, que l’attaque préventive de ce matin n’était qu’un début.

S’adressant directement au chef terroriste Hassan Nasrallah et à l’ayatollah Ali Khamenei, Netanyahou a déclaré: ”Le coup préventif que Tsahal a donné ce matin au Sud Liban n’est pas notre dernier mot”.

Il a poursuivi: ”Ce qu’il s’est passé aujourd’hui n’est pas le dernier mot. Le Hezbollah a essayé ce matin d’attaquer l’Etat d’Israël avec des roquettes et des drones. Nous avons ordonné à Tsahal de procéder à une action préventive puissante pour éliminer la menace. Tsahal a détruit des milliers de roquettes à courte portée toutes destinées à atteindre les habitants et les forces en Galilée. En outre, Tsahal a intercepté des drones du Hezbollah destinés à s’abattre sur des cibles stratégiques au centre du pays. Nous frappons le Hezbollah en l’attaquant par surprise. Il y a trois semaines nous avons éliminé son Chef d’Etat-major, aujourd’hui nous avons déjoué son plan d’attaque. Nasrallah à Beyrouth et Khamenei à Téhéran doivent savoir qu’il s’agit d’un pas supplémentaire sur la voie du changement de la situation au nord et pour ramener les habitants chez eux en toute sécurité. Je le répète: nous n’avons pas dit notre dernier mot”.