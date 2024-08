Le Premier ministre Netanyahou a évoqué les négociations en cours autour d’un accord pour la libération des otages, en ouverture du conseil des ministres aujourd’hui (dimanche).

Il a déclaré: ”Israël est prêt à faire face à toute menace, tant en défense qu’en attaque. Nous sommes déterminés à nous défendre et à faire payer un lourd tribut à tout ennemi qui oserait nous attaquer, sur quelque terrain que ce soit.

Nous sommes en train de négocier la libération de nos otages. Il s’agit d’une mission nationale de premier ordre. Nous menons des négociations très complexes dans lesquelles l’autre partie est une organisation terroriste meurtrière, déchaînée et obstinée.

Je tiens toutefois à souligner que nous menons des négociations et non un scénario dans lequel nous ne faisons que donner et donner. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons être flexibles et d’autres sur lesquelles nous ne pouvons pas l’être, et sur lesquelles nous ne lâcherons rien. Nous savons très bien faire la distinction entre les deux.

Par conséquent, parallèlement aux efforts importants que nous déployons pour restituer nos otages, nous nous en tenons aux principes que nous avons déterminés, qui sont essentiels pour la sécurité d’Israël.

Je le répète : ces principes sont conformes au cadre du 27 mai, qui a reçu le soutien américain.

Je voudrais souligner une fois de plus que jusqu’à présent, le Hamas a fait preuve d’une obstination totale. Il n’a même pas envoyé de représentants aux négociations de Doha. C’est pourquoi la pression doit être dirigée contre le Hamas et contre Sinouar, et non contre le gouvernement israélien. Une forte pression militaire et diplomatique est le moyen d’obtenir la libération de nos otages”.

Dans ce contexte, une délégation de travail israélienne est partie aujourd’hui (dimanche) pour Le Caire afin de poursuivre les discussions concernant l’axe Philadelphie et le passage de Rafah, dans le cadre des pourparlers pour la libération des otages.