Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu ce samedi soir une conférence de presse. Il a notamment déclaré : « Nous avons de grands succès à notre actif, mais ils nous ont coûté douloureusement cher (en vies humaines). La guerre se poursuivra pendant des mois et ma politique est claire : nous continuons à nous battre jusqu’à l’élimination du Hamas et la libération de tous ceux qui ont été enlevés. Nous ne relâchons pas un instant nos efforts pour ramener chez eux les otages ».

Il a ajouté : « Nous veillerons à ce que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël et je rejette les pressions internationales visant à nous faire cesser les combats ». Et de préciser : « J’apprécie le soutien des États-Unis, qui s’est exprimé une nouvelle fois dans l’approbation de nouvelles livraisons d’armes et par leur vote lors d’une résolution du Conseil de sécurité ».

Netanyahou a encore indiqué : « « Partout où je vais, dans tout le pays, on me dit : « Continuez et ne vous arrêtez pas ». C’est ce que me disent notamment les familles des soldats tombés héroïquement au combat, les blessés et les officiers. Nous avons intensifié les frappes contre le Hamas, leur causant de nombreuses pertes. Nos forces attaquent les terroristes dans le centre de la bande de Gaza, en utilisant de nouvelles méthodes, sur terre et sous terre. Il s’agit d’une guerre complexe et nous avons le dessus. Jusqu’à présent, nous avons éliminé 8 000 terroristes ».

Interrogé sur l’avenir de Gaza après la guerre, le Premier ministre a répondu : « Le Hamas doit d’abord être éliminé. Il y a déjà eu huit discussions au sein du conseil de sécurité nationale sur le sujet, et la question sera soumise au Cabinet la semaine prochaine. Il faut démilitariser la bande de Gaza et personne d’autre que Tsahal ne le fera. Par la suite, il faudra y établir une administration locale qui n’inculquera pas le terrorisme aux enfants, qui ne financera pas le terrorisme et qui n’enseignera pas aux enfants qu’il faut anéantir Israël ».

Netanyahou a par ailleurs dénoncé le rôle de l’Iran, ‘à la tête de l’axe du mal et de l’agression contre Israël sur les différents fronts’. Il a précisé : « Cette agression est dirigée non seulement contre Israël, mais également contre l’ensemble du monde libre. Nous agissons contre l’Iran tout le temps, partout, de toutes les manières possibles, et je ne m’étendrai pas sur ce point. Tout le monde comprend aujourd’hui que la menace de l’Iran sera dix fois plus importante s’il se dote de l’arme nucléaire. Par conséquent, l’objectif pour lequel je travaille depuis de nombreuses années, comme aujourd’hui, reste le même : il faut tout mettre en œuvre pour empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire ».