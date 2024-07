Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a participé hier (jeudi) à la cérémonie de fin de cours d’officier.

Lors de son intervention, il a rappelé le devoir moral d’Israël et de Tsahal de ramener les 120 otages qui restent aux mains du Hamas.

Il a souligné que les 135 otages ramenés depuis le 7 octobre l’ont été grâce à une combinaison entre la pression militaire et la pression diplomatique.

”L’ambiguïté et l’hésitation n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés jusqu’à présent, et elles ne permettront pas non plus les résultats futurs. Seules la clarté et la détermination nous permettront de libérer nos otages et d’atteindre les autres objectifs de la guerre”, a-t-il martelé.

Le Premier ministre a ajouté: ”Je tiens à souligner que je suis attaché au plan de libération de nos otages, mais les meurtriers du Hamas continuent de s’accrocher à des exigences qui contreviennent au plan et mettent en danger la sécurité d’Israël.

En tant que Premier ministre d’Israël et par responsabilité nationale, je ne suis pas disposé à accéder à ces exigences. C’est pourquoi je défends fermement quatre principes essentiels à la sécurité d’Israël, qui sont énoncés dans le plan :

1. Tout plan doit permettre à Israël de reprendre le combat jusqu’à ce que tous les objectifs de la guerre soient atteints.

2. Nous ne permettrons pas la contrebande d’armes au Hamas depuis l’Égypte, en premier lieu par le biais du contrôle israélien du corridor de Philadelphie et du passage de Rafah.

3. Nous ne permettrons pas le retour de terroristes armés ni l’entrée de matériel de guerre dans le nord de la Bande de Gaza. C’est seulement ainsi que seront préservés les acquis que nous avons obtenus grâce à une lutte acharnée et au sang précieux de nos soldats.

4. J’insiste pour que le plus grand nombre possible d’otages vivants soient libérés dès la première étape de l’accord

Ce sont nos principes inébranlables. Je suis sûr que si nous insistons sur ces principes, nous parviendrons à un accord qui permettra à la fois de libérer nos otages et de garantir que nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints. Le moyen de libérer nos otages est de continuer à faire pression sur le Hamas avec toute la force possible”.

Cette nuit (jeudi à vendredi) lors de la réunion du cabinet de sécurité, le chef du Mossad Dadi Barnea a lui aussi souligné l’importance de maintenir la pression militaire sur le Hamas.

Il a déclaré: ”Sans les points sur lesquels le Premier ministre Netanyahou insiste, nous ne pourrons pas reprendre les combats et si nous ne reprenons les combats nous ne pourrons pas gagner et nous ne pourrons pas ramener tous les otages. C’est ce qu’il faut dans l’intérêt de l’Etat d’Israël”.