Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait une déclaration publique mercredi soir dans laquelle il a essentiellement évoqué l’opération ciblée à Beyrouth contre le chef terroriste du Hezbollah Fuad Shukr.

Il a déclaré : « Depuis le début de la guerre, j’ai clairement indiqué que nous menons un combat contre l’axe du mal de l’Iran. Il s’agit d’une guerre de survie face aux tentatives d’étranglement des armées terroristes et des missiles de l’Iran ».

Il a ajouté : « Dans le discours que j’ai prononcé au Congrès, j’ai cité les trois branches de l’axe du mal : le Hamas, les Houthis et le Hezbollah. Ces derniers jours, nous avons frappé un grand coup contre chacune d’entre elles ».

Et de préciser : « Il y a trois semaines, nous avons attaqué le chef d’état-major du Hamas, il y a deux semaines, nous avons frappé les Houthis dans l’une des attaques les plus éloignées de l’armée de l’air et hier, nous avons attaqué le chef d’état-major du Hezbollah surnommé Mohsin ».

« Dans le raid lancé hier, nous avons éliminé l’adjoint de Nassrallah, responsable de l’attaque meurtrière contre Majdal Shams et l’un des terroristes les plus recherchés du monde. Nous avons réglé nos comptes avec Mohsin et nous le ferons également avec tous ceux qui massacrent nos citoyens ». Il a encore souligné : « Israël fera payer cher tout acte d’agression contre lui, de quelque région que ce soit ».