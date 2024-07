Le Premier ministre Netanyahou était hier (dimanche) en visite auprès de la division de Gaza dans le sud et ce qu’il y a vu et entendu lui permettent d’affirmer aujourd’hui que la fin de l’étape d’élimination du Hamas est proche.

C’est ce qu’il a déclaré devant les Cadets du collège de défense nationale: ”Je suis rentré hier d’une visite dans la division de Gaza. J’ai pu constater des progrès considérables dans les combats menés à Rafah. Nous avançons vers la fin de la phase d’élimination de l’armée terroriste du Hamas ; nous allons continuer à frapper ce qui reste.

J’ai été très impressionné par les réalisations sur le terrain et sous terre, et par l’esprit combatif des commandants. C’est grâce à cet esprit que nous atteindrons nos objectifs : ramener nos otages, éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, garantir que Gaza ne constitue plus une menace et également ramener chez eux les habitants du sud et du nord en toute sécurité.

Nous sommes sur un front très étendu, et je suis convaincu que nos forces – réservistes et conscrits, Tsahal et nos services de sécurité – peuvent vaincre nos ennemis”.