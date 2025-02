Le Premier ministre Netanyahou s’est exprimé ce soir (dimanche) devant la 50e conférence des présidents des principales organisations juives américaines.

Il a déclaré: »Nous dessinons un nouveau Moyen-Orient. Le courage de nos soldats et les décisions que nous avons prises ont détruit la majorité du Hamas. Nous allons finir le travail, Israël éradiquera le Hamas ».

Par ailleurs, concernant le plan Trump pour Gaza, le Premier ministre israélien a estimé: »Le plan Trump pour Gaza est le seul qui peut fonctionner. Pourquoi ne pas laisser le choix aux Gazaouis. Laissez les gens vivre. Au cours des deux dernières années, 100000 Gazaouis sont partis, les plus riches peuvent partir mais si d’autres le veulent, il faut les laisser partir. Dans une zone de guerre, les gens partent, nous voulons leur donner la possibilité d’arriver dans un lieu sûr. Si les gens veulent partir, veulent émigrer, c’est leur choix, je pense que le plan Trump est juste ».

Sur l’Iran, Netanyahou a déclaré: »Il reste le principal problème, la source de toutes les attaques contre nous, un seul pays, c’est l’Iran. Il finance le terrorisme, la plus grande menace est qu’il obtienne l’arme nucléaire. Comme le Président Trump l’a répété à maintes reprises et comme le Secrétaire d’Etat Rubio l’a déclaré aujourd’hui: nous ne permettrons pas à l’Iran d’avoir l’arme nucléaire, c’est le principal objectif. Nous avons un grand programme devant nous. Tous nos succès n’auraient pas été rendus possible sans le sacrifice de nos soldats ».

Le Premier ministre a conclu en disant: »Je pense que nous vivons des jours importants pour le peuple juif. Le peuple juif a subi de l’antisémitisme depuis le début de la guerre. J’espère que la prochaine fois que nous nous verrons, il y aura eu du changement ».