Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est exprimé ce matin (dimanche) en ouverture du conseil des ministres.

Il a précisé que le cabinet de sécurité avait validé hier soir à l’unanimité l’augmentation de la pression militaire sur le Hamas.

»La pression militaire fonctionne », a déclaré Netanyahou, »La combinaison entre la pression militaire et la pression politique est la seule chose qui ramènera les otages et non toutes les affirmations vaines et les slogans vides que j’entends sur les plateaux de télévision de la part d’experts auto-proclamés ».

Netanyahou a réagi à « trois fausses accusations », selon ses dires, adressées au gouvernement: « Premièrement, on dit que nous ne menons pas de négociations. Ce n’est pas vrai. Nous les menons sous le feu, et c’est pourquoi elles sont aussi efficaces. Nous voyons soudainement des fissures apparaître. »

Il a poursuivi: « La deuxième accusation est que nous ne sommes pas prêts à parler de la phase finale. Là encore, c’est faux. Nous sommes prêts. Le Hamas déposera les armes. Ses dirigeants seront autorisés à partir. Nous assurerons la sécurité générale dans la bande de Gaza et nous permettrons la mise en œuvre du plan Trump, le programme d’émigration volontaire. C’est le plan. Nous ne le cachons pas et nous sommes prêts à en discuter à tout moment. »

Concernant la troisième accusation, selon laquelle « nous ne nous soucions pas des otages », Netanyahou a déclaré: « Ce n’est pas vrai. Ni pour les ministres et ministres adjoints qui rencontrent les familles des otages presque quotidiennement, ni pour moi et mon épouse. La semaine dernière, nous avons rencontré quatre familles et nous avons parlé avec quatre autres familles. Nous discutons en profondeur et nous ressentons leur douleur immense. Dire que nous ne nous en soucions pas, c’est simplement répéter la propagande du Hamas. C’est ce que le Hamas diffuse dans ses vidéos pour semer la division entre nous et créer une fausse image. Nous sommes déterminés à ramener les otages, et nous agissons pour les ramener. Jusqu’à présent, la combinaison de la pression militaire et de la pression diplomatique est la seule chose qui a permis leur libération, et non pas toutes les accusations et slogans vides que j’entends sur les plateaux de télévision de la part de soi-disant experts, » a insisté Netanyahou.

Sur le Hezbollah, le Premier ministre a affirmé: « Au Liban, l’application des mesures est très stricte, sans compromis. C’est l’instruction que le ministre de la Défense, le cabinet et moi-même avons donnée à l’armée, et Tsahal l’exécute de manière optimale. » Il a ajouté: « L’État libanais est responsable de ce qui se passe sur son territoire et doit s’assurer qu’aucune attaque ne soit lancée depuis son sol contre Israël. »

Enfin, à propos des actions américaines contre les Houthis, Netanyahou a déclaré: « J’apprécie énormément l’action des États-Unis, notre allié. Ils agissent avec une grande force. Nous, bien sûr, prenons aussi des mesures pour nous défendre, comme cela a été le cas récemment. Mais le fait que les États-Unis interviennent avec une telle fermeté constitue un changement majeur. »