David Sadoun, membre du Likoud à propos de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump , mardi: « Netanyahou n’est pas le pantin de l’Amérique et il défendra même devant Trump les intérêts d’Israël et refusera la création d’un Etat palestinien même en échange d’une normalisation avec les Saoudiens! »