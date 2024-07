Guy Millière, chercheur au Gatestone Institute New York et à l’American Freedom Alliance Los Angeles, commente la tentative d’assassinat contre Donald Trump et son impact sur la prochaine rencontre Netanyahou-Biden: ”Netanyahou n’a rien à attendre de Biden qui compte sur les voix arabes du Michigan pour l’emporter. Il doit attendre le 5 novembre! ”