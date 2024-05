Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a prononcé une allocution cet après-midi à la Knesset. Il y a redit sa détermination à aller jusqu’à la victoire et à ne rien céder avant.

”J’entends les voix qui contestent le besoin et la possibilité d’obtenir la victoire. Je tiens à le souligner: la victoire est et demeure notre objectif central. J’entends des voix ici et sur les plateaux de télévision qui disent sans arrêt ”on ne peut pas gagner”. Citoyens israéliens, si vous voulez être découragés, affaiblis, écoutez les médias, si vous voulez de la force, le moral et la victoire, écoutez nos combattants. J’admire nos valeureux combattants”.

Le Premier ministre a témoigné de son affection aux familles endeuillées et aux familles des otages. Il a raconté avoir rencontré ce matin des familles d’otages. Puis il a évoqué la terrible vidéo de l’enlèvement des soldates. ”J’ai promis aux familles d’otages que je n’aurai de cesse avant d’avoir ramené tout le monde à la maison, les vivants et les morts”.

Netanyahou a tenu à rectifier ce qu’il a qualifié de ”mensonge honteux” selon lequel il bloquerait un accord pour la libération des otages, racontant qu’il avait accédé à toutes les demandes de l’équipe israélienne de négociations afin de faire toujours plus de concessions pour parvenir à libérer les otages.

”Sinouar est le seul obstacle”, a martelé Netanyahou et a dénoncé les pressions sur son gouvernement qui, selon lui, ne font que renforcer le Hamas: ”Sinouar se frotte les mains. Il n’a qu’à attendre que l’on fasse le travail pour lui”. ”Il faut exercer la pression sur le Hamas. C’est ce que nous faisons: dans le nord de la Bande de Gaza, au centre et au sud”.

”Je ne suis pas prêt à capituler. Je ne suis pas prêt à abandonner avant la victoire. Nos combattants ne sont pas morts pour rien. Si nous capitulons, les massacres, les viols, les assassinats, se répéteront, exactement comme l’a dit le Hamas”.

S’adressant à l’opposition: ”Lapid sait mieux que tout le monde ce que signifie plier devant le terrorisme. Vous vous êtes soumis au Hezbollah par un accord démentiel sur le gaz et vous avez dit, et je cite, que cela éloignera tout conflit avec le Hezbollah. Nous avons vu à quel point”.

Netanyahou a évoqué les nombreuses pressions qui sont exercées sur Israël, depuis La Haye jusqu’à Washington. ”Je ne capitulerai pas, je n’abandonnerai pas. Je résiste aux pressions de l’extérieur et de l’intérieur pour préserver nos intérêts nationaux. Il n’y a pas d’autre alternative que la victoire totale. Je crois qu’à chaque génération on se lève pour nous exterminer et avec l’aide de Dieu, nous gagnons et nous gagnerons aussi cette fois”.

Le Premier ministre est revenu sur la mort de civils cette nuit à Rafah dans un bombardement israélien. Il a regretté les morts civils: ”Chez nous, tout civil qui meurt est une tragédie. Chez le Hamas, c’est une stratégie”.

Pour finir, Netanyahou a rappelé la mémoire d’Amit Bouskila, z’l, assassinée le 7 octobre lors du festival Nova. Sa dépouille était détenue par le Hamas jusqu’à la semaine dernière, quand les combattants de Tsahal ont réussi à la retrouver et à la ramener en Israël. ”Dans ses derniers moments, Amit a téléphoné à son oncle Shimon”, a raconté le Premier ministre, ”les derniers mots qu’elle a dits sont Shéma Israël. Sa mère, Ilana a dit, pendant la semaine de deuil: ”la chose la plus morale à faire est d’éradiquer ce mal de la surface de la terre. Ils sont le mal absolu. Et ma fille Amit est la lumière, de l’or pur”.

Netanyahou a conclu: ”Mille procureurs de La Haye ne peuvent pas se tenir, même pas une seconde, face à la vérité pure d’Ilana Bouskila, face à la justesse de notre chemin moral. Face au mal nous avons juré de gagner et avec l’aide de Dieu, nous gagnerons”.