Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé ce soir un message aux »nouveaux oppresseurs des Juifs » depuis Yad Vashem, lors de la cérémonie de Yom Hashoah.

»La victoire sur nos ennemis ne peut effacer la terrible tragédie de notre peuple pendant la Shoah », a déclaré le Premier ministre, »Des communautés entières ont été détruites, des millions de nos frères et soeurs ont été exécutés dans d’affreuses conditions. Les valeurs de la morale ont été piétinées, la culture humaine écrasée, l’image de l’homme a été réduite en poussières. Les cicatrices de cette douleur resteront à jamais dans notre peuple et malgré tout, nous devons nous souvenir de la victoire unique du peuple juif. Elle se traduit dans les grandes et belles familles qu’ont fondées les rescapés de la Shoah, dans la tête haute de ceux qui participent à la Marche des Vivants et l’apogée de cette victoire est l’indépendance de notre Etat depuis 75 ans. Israël est un Etat libre, dynamique, démocratique et aux acquis incroyables. Un Etat que nous construisons ensemble, génération après génération.

Certes le monde a changé depuis, mais les appels à nous exterminer n’ont pas cessé et aujourd’hui ils viennent du régime de Téhéran. Nous avons appris qu’il faut stopper les forces du mal le plus tôt possible. L’Etat des Juifs doit s’assurer qu’il peut se défendre seul contre tout ennemi et face à toute menace. La victoire du passé ne garantit pas, à elle seule, celle du futur. La victoire du futur nous oblige à une lutte déterminée et constante, sans compromis contre ceux qui veulent nous exterminer et contre tout accord avec l’Iran qui lui tracerait la voie vers l’arme nucléaire. Nous nous battons avec fermeté contre les branches terroristes de l’Iran autour de nous. Celui qui nous menace se trouvera confronté à une réponse ferme. Nos ennemis nous trouveront face à eux, ensemble, et ils découvriront à nouveau les forces impressionnantes qui sont en nous.

Citoyens d’Israël, cela fait de nombreuses années que je suis là et que je dis au monde entier: plus jamais ça. Cette fois, je souhaite souligner: ceux qui veulent nous exterminer, les nouveaux oppresseurs, pensent peut-être que nous ne possédons pas la détermination et la cohésion interne pour leur tenir tête, mais ils se trompent lourdement. L’histoire majestueuse et douloureuse de la révolte du ghetto de Varsovie illustre l’héroïsme et l’ampleur de cet héroïsme qui est en notre peuple et il nous oblige aussi à adopter l’ordre reçu des générations précédentes: esprit, force et unité intérieure. Ce n’est qu’ainsi que nous gagnerons contre ceux qui se lèvent pour nous exterminer et qu’ainsi que nous continuerons à garantir la victoire d’Israël ».