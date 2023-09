Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est envolé cette nuit (dimanche à lundi) pour les Etats-Unis. Il prononcera une allocution ce vendredi devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Auparavant, il doit rencontrer Elon Musk, président de X (anciennement Twitter), Space X et Tesla ainsi que d’autres acteurs de la Silicon Valley, sur le sujet de l’Intellligence Artificielle.

Netanyahou rencontrera aussi Joe Biden et d’autres chefs d’Etats étrangers dont Recep Erdogan, le Président turc mais aussi Olaf Scholz, le chancelier allemand ou encore Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.

Avant de monter dans l’avion cette nuit, sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion, le Premier ministre a réagi à l’intention des protestataires contre son gouvernement, de manifester partout où il se rendra aux Etats-Unis. Pour la première fois, il s’est exprimé sur ces manifestations dans des termes très tranchés: ”Rien ne me surprend. Ceux qui organisent la protestation disposent de beaucoup d’argent. Ce sont des manifestations très organisées qui dépassent toutes les limites. Elles ont normalisé le blocage d’axes routiers, le harcèlement violent des élus, le refus de servir dans Tsahal. C’est pourquoi, lorsqu’ils diffament Israël dans le monde, cela parait aussi normal. Pour moi, ce n’est pas normal. Lorsque j’étais chef de l’opposition, je n’ai jamais fait cela”.

Puis il a ajouté: ”C’est la 12e fois je crois que je vais prononcer une allocution devant les Nations Unies en tant que Premier ministre. Il y a toujours eu des manifestations en faveur d’Israël et contre Israël. Cette fois nous voyons des manifestations contre Israël par des gens qui rallient l’OLP, l’Iran et d’autres. Rien ne me surprend plus, mais cela ne m’empêchera pas de représenter Israël fièrement et de la meilleure des manières pour tous ses citoyens”.

Le mouvement de protestation, la Force Kaplan, a réagi à ces propos: ”Avec Netanyahou, Israël rallie la Pologne, la Hongrie, la Turquie et l’Iran, des régimes dictatoriaux obscurantistes. Netanyahou a détruit l’image d’Israël dans le monde et la seule chose qui puisse encore la sauver ce sont les manifestants et les manifestantes qui protègent les valeurs démocratiques d’Israël”.

Les chefs de l’opposition ont peu apprécié la comparaison faite par Netanyahou. Merav Mihaeli (Avoda) a carrément estimé que Netanyahou incitait à porter atteinte à la vie des manifestants: ”Netanyahou a construit toute sa carrière politique sur l’incitation à la haine et le mépris de la vie. Il l’a fait avec Rabin et il le fait maintenant avec les manifestants de Kaplan”.

Benny Gantz (Hama’hané Hamamla’hti) a aussi condamné les propos du Premier ministre: ”L’attaque de Netanyahou contre les manifestants aux Etats-Unis en les accusant de rallier nos ennemis est très grave et mérite toutes nos condamnations. On peut ne pas être d’accord avec la façon de faire, mais il s’agit de patriotes, d’amoureux de l’Etat. Même mille discours enflammés aux Nations Unies ne pourront pas réparer les dégâts que Netanyahou cause à la société israélienne par son attitude”.

Pour Yaïr Lapid: ”Aucun homme n’a détruit l’image d’Israël dans le monde comme Netanyahou ces derniers mois. Rien ne peut aider davantage les Iraniens que le renversement de régime de ce gouvernement. Les accusations contre les patriotes de la protestation sont une preuve supplémentaire de son absence de clairvoyance et de sa mauvaise lecture de la réalité”.

Avigdor Liberman a, lui aussi, volé au secours des manifestants: ”Monsieur le Premier ministre, vous mentez une fois de plus de manière éhontée. Les manifestants en Israël et dans le monde manifestent contre vous et non contre l’Etat d’Israël. Celui qui a rallié l’OLP et l’Iran n’est autre que vous, vous-même Monsieur Binyamin Netanyahou, vous qui détruisez la société israélienne de l’intérieur, vous qui tombez sur les meilleurs de nos fils et de nos filles, vous qui nous prouvez chaque jour que vous agissez uniquement en fonction de vos intérêts personnels, même si pour cela le pays doit brûler”.