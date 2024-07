Le cabinet sécuritaire qui devait avaliser l’opération effectuée dans la journée contre le port de Hodeidah , au Yémen, s’est réuni secrètement quelques heures avant le lancement du raid. Après l’attaque, le Premier ministre israélien a déclaré : « Le port que nous avons touché était utilisé à des fins militaires. Il recevait des armes particulièrement meurtrières fournies par l’Iran aux Houthis. Ils utilisaient ces armements pour attaquer Israël et d’autres Etats de la région, en prenant notamment pour cible des bateaux étrangers. Il s’agit d’une des voies maritimes les plus importantes du monde. L’action que nous avons menée a atteint des objectifs à 1 800 km de chez nous et cela indique clairement à nos ennemis qu’il n’existe pas d’endroits que le bras long d’Israël ne peut atteindre ».

Netanyahou a encore souligné : « les Houthis font partie intégrante de l’axe du mal de l’Iran. Cet axe n’agit pas seulement contre Israël, il menace la paix du monde entier. Israël attend de la communauté internationale qu’elle intensifie ses efforts contre l’Iran et ses mandataires, qu’elle freine l’agression de l’Iran et qu’elle protège la liberté de navigation internationale. Quiconque veut voir un Moyen-Orient stable et sûr doit s’opposer à l’axe du mal de l’Iran et soutenir la lutte d’Israël contre l’Iran et ses mandataires : à la fois au Yémen, à Gaza, au Liban, partout. Enfin, j’ai un message pour les ennemis d’Israël : ne vous y trompez pas. Nous nous défendrons de toutes les manières, sur tous les fronts. Quiconque nous fait du mal paiera très cher son agression »