Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a accordé hier soir (jeudi) une interview à la chaine 14 dans laquelle il a évoqué un éventuel accord pour la libération des otages à Gaza.

”Je pense que les conditions se sont considérablement améliorées. La vérité est que celui qui a fait échouer tout accord à chaque fois étaient Sinouar et le Hamas. Nous avons désormais une opportunité. Je ne veux pas détailler. Nous faisons beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de choses qui nous rapprochent de leur libération et je ne renoncerai pas”.

Parallèlement, le Premier ministre a affirmé qu’il n’était pas prêt à arrêter la guerre à Gaza mais accepterait un cessez-le-feu provisoire: ”Nous avons deux objectifs différents. Au nord (Liban, ndlr) nous empêchons l’armement, quel est l’axe Philadelphie du nord? La frontière syro-libanaise. Que faisons-nous? Nous bombardons les points de passage et j’ai dit à Assad qu’il joue avec le feu. Nous verrons bien s’il a compris le message. Au sud, que voulez-vous que je fasse? Que je bombarde l’Egypte? Nous avons un accord de paix avec l’Egypte. Je ne laisserai aucun acteur réarmer Gaza et c’est pourquoi notre but dans le nord est différent de celui dans le sud et les conditions dans le nord sont différentes de celles dans le sud. Mais la réponse est claire: je suis prêt à un cessez-le-feu dans le sud pour pouvoir obtenir la libération des otages”.