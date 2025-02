Le Premier ministre Netanyahou a réagi ce matin (vendredi) à l’annonce de l’identification de trois des quatre corps restitués hier par le Hamas: Oded Lifshitz, z’l, Kfir Bibas, z’l et Ariel Bibas, z’l.

Le quatrième corps rendu par le Hamas n’est pas celui de Shiri Bibas ni d’aucun autre otage.

« L’État d’Israël s’incline devant la mémoire de deux jeunes enfants, de tendres nourrissons, des frères – Ariel et Kfir Bibas, z’l – ainsi que devant celle d’Oded Lifshitz, z’l, l’un des fondateurs du kibboutz Nir Oz. Tous trois ont été assassinés avec une cruauté indescriptible alors qu’ils étaient détenus en otage par le Hamas dans les premières semaines de la guerre », a déclaré Netanyahou.

Il a souligné que « la barbarie des monstres du Hamas ne connaît aucune limite. Non seulement ils ont kidnappé le père, Yarden Bibas, la jeune mère, Shiri, ainsi que leurs deux tout-petits, mais, dans un cynisme inqualifiable, ils n’ont pas permis à Shiri de retrouver ses enfants, ses petits anges, et ont placé dans un cercueil le corps d’une femme gazaouie à la place. »

« Nous agirons avec détermination pour ramener Shiri à la maison, aux côtés de tous nos otages – vivants comme décédés – et nous veillerons à ce que le Hamas paie le prix fort pour cette violation cruelle et perverse de l’accord. Que la mémoire sacrée d’Oded Lifshitz, d’Ariel et de Kfir Bibas soit à jamais gravée dans le cœur de la nation. Que Dieu venge leur sang – et nous aussi, nous nous vengerons, » a-t-il conclu.