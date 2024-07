Aussi bien le Premier ministre que le ministre de la Défense se déchargent de toute responsabilité dans la décision de libérer le directeur de l’hôpital Shifa de Gaza.

Pour Yoav Gallant: ”La gestion de la détention des prisonniers sécuritaires et leur libération se trouvent sous l’autorité du Shabak et des services pénitentiaires et non sous celle du ministère de la Défense”.

Le cabinet du Premier ministre, de son côté, a précisé: ”La décision de libérer des prisonniers a été prise suite à des débats devant la Cour suprême sur des recours concernant les conditions de détention des prisonniers à Sdé Téman. L’identité des prisonniers libérés est fixée de manière arbitraire par des responsables sécuritaires en fonction de critères professionnels. Le Premier ministre a ordonné des éclaircissements immédiats sur le sujet”.