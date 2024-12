Le Premier ministre Netanyahou a publié ce soir (dimanche) un message vidéo. Il est revenu sur les derniers développements dans la région, notamment en Syrie mais aussi les négociations pour la libération des otages.

”Il y a un an, j’ai dit quelque chose de simple : nous allons changer la face du Moyen-Orient, et c’est ce que nous faisons. La Syrie n’est plus la même Syrie. Le Liban n’est plus le même Liban. Gaza n’est plus la même Gaza. Et la tête de l’axe, l’Iran, n’est plus le même Iran ; il a lui aussi ressenti la puissance de notre bras.

Nous travaillons aujourd’hui avec force et en tenant compte de toutes les considérations pour assurer la sécurité de tous les pays de la région et pour assurer la stabilité et la sécurité à toutes nos frontières. Cela ne veut pas dire qu’il ne reste pas de défis à relever. Il y en a concernant l’Iran et ses proxys sanguinaires mais aussi contre d’autres menaces potentielles, car la réalité est dynamique – elle change rapidement.

Nous n’avons aucun intérêt à un conflit avec la Syrie. Nous déterminerons la politique israélienne à l’égard de la Syrie en fonction de la réalité sur le terrain. Je rappelle que pendant des décennies, la Syrie a été un État ennemi actif d’Israël. Elle nous a attaqués à plusieurs reprises. Elle a permis à d’autres de nous attaquer depuis son territoire. Elle a permis à l’Iran d’armer le Hezbollah via son territoire.

Pour éviter que cela ne se reproduise, nous avons pris ces derniers jours une série de mesures intensives. Avec le ministre de la Défense Katz, j’ai donné pour instruction à l’armée israélienne de contrecarrer les menaces potentielles en provenance de Syrie et d’empêcher les éléments terroristes de prendre le contrôle de notre frontière.

Au cours de ces derniers jours, nous avons détruit les capacités que le régime d’Assad a mis des décennies à construire. Nous avons également frappé les voies d’approvisionnement en armes du Hezbollah via la Syrie. Hier, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, l’a déclaré ouvertement. C’est bien sûr une preuve supplémentaire du coup sévère que nous avons porté à l’ensemble de l’axe iranien.

Je tiens toutefois à le dire clairement et à mettre en garde : nous sommes déterminés à empêcher le réarmement du Hezbollah. Il s’agit d’un test prolongé pour Israël, auquel nous devons faire face et que nous allons relever. Je déclare sans équivoque au Hezbollah et à l’Iran : afin de vous empêcher de nous attaquer, nous continuerons à prendre des mesures contre vous si nécessaire, dans tous les domaines et à tout moment.

J’ai discuté de tout cela hier soir avec mon ami, le président élu des États-Unis, Donald Trump. Nous avons eu une discussion très amicale, chaleureuse et importante. Nous avons discuté de la nécessité de mener à son terme la victoire d’Israël et nous avons longuement parlé des efforts que nous faisons pour libérer nos otages.

Nous continuerons à agir sans relâche pour rapatrier tous nos otages, vivants et morts. Permettez-moi d’ajouter que moins nous en parlerons, mieux ce sera, et ainsi, avec l’aide de Dieu, nous réussirons”.