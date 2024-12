Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a accordé jeudi soir une interview à la chaine israélienne Aroutz 14. Admettant qu’Israël avait bénéficié de miracles et vivait des moments historiques, il a rappelé que le monde arabe avec lequel Israël était parvenu à s’entendre avait été remplacé par une nouvelle puissance, celle représentée par l’Iran ‘dirigé par un bande de fondamentalistes qui cherchent à détruire Israël’. « Ce qui est arrivé maintenant, pour la troisième fois depuis la création de l’Etat, c’est que nous avons changé la situation de façon radicale : nous avons brisé l’axe iranien ». Il a rappelé que le 9 octobre, il avait déjà déclaré : « Nous allons changer la face du Moyen Orient ».

Evoquant ensuite l’attaque d’envergure menée par Tsahal contre les Houtis au Yémen, il a précisé : « Ce n’est qu’un début. Nous les frapperons jusqu’à leur destruction. Je préfère agir sans trop parler mais il faut éliminer cette menace, comme nous le faisons sur d’autres fronts ». Il a ajouté : « Les bras de la pieuvre sont coupés les uns après les autres, et la pieuvre elle-même est attaquée. Nous n’avons pas vécu toute cette grande histoire juive depuis l’époque de nos ancêtres, en passant par les rois d’Israël, les Maccabées, et le retour sur notre terre, pour laisser ces ayatollahs et leurs mandataires dans la région mettre fin à l’histoire juive. Cela n’arrivera pas ».

Netanyahou a par ailleurs évoqué le procès qui se déroule contre lui malgré la guerre qu’Israël mène sur sept fronts. Il a indiqué : « J’ai attendu huit ans pour réfuter tous ces mensonges et toutes ces distorsions et je suis heureux d’avoir l’occasion de le faire ». Il a souligné que le procès contre lui n’aurait pas dû avoir lieu du tout.

Et de préciser : « J’ai remarqué qu’après le premier jour, les chaînes ont cessé de couvrir ce procès », alors qu’avant le procès, il y avait eu environ 550 reportages aux heures de grande écoute sur les trois chaînes sur les fuites ciblées et déformées des enquêtes. Dès le début du procès, leurs voix ont été réduites au silence parce qu’on peut y vérifier les faits et voir à quel point c’est loin de la réalité ».

Il a bien entendu été question également des pourparlers en cours pour la libération des otages. Netanyahou a tenu à rappeler : « Nos efforts ont permis de délivrer plus de la moitié des personnes enlevées encore en vie et c’est important. Mais il reste encore beaucoup de travail, il faut le reconnaître ». Il a souligné les difficultés des négociations avec le Hamas qui sans arrêt, revenait sur ses engagements. « Mais je ne cesse pas d’essayer et d’agir de toutes les façons possibles et je considère que c’est une ‘mission sacrée’.