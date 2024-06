Alors que le Hamas affirme avoir reçu une nouvelle proposition d’accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu de la part des Américains et que des manifestants en Israël accusent le Premier ministre d’être l’obstacle à la concrétisation d’un accord, Netanyahou a répété la position d’Israël ce matin (dimanche) en ouverture du conseil des ministres.

”Concernant la mission sacrée de libérer nos otages : il n’y a aucun changement dans la position d’Israël sur les grandes lignes de l’accord formulées par le Président Biden. Aujourd’hui, tout le monde le sait: le Hamas est le seul obstacle à la libération de nos otages. Grâce à la combinaison de pressions diplomatiques et militaires, surtout militaires, nous ramènerons les 120 otages”.

Par ailleurs, Netanyahou a déclaré: ”Plus tard dans la journée, je tiendrai une réunion d’évaluation au Commandement Sud de Tsahal. Je suivrai de près le rythme de progression des combats et nos plans pour atteindre les objectifs de la guerre. Nos forces opèrent à Rafah, Shuja’iyya et partout dans la bande de Gaza. Des dizaines de terroristes sont éliminés chaque jour. Il s’agit d’un combat difficile qui se déroule en surface, parfois au corps à corps, mais aussi sous la terre. Nous sommes déterminés à combattre jusqu’à ce que nous atteignions tous nos objectifs : éliminer le Hamas, ramener tous nos otages, garantir que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël et ramener nos résidents en toute sécurité dans leurs foyers du sud et du nord.

À tous ceux qui doutent de la réalisation de ces objectifs, je le répète : rien ne remplace la victoire. Nous ne mettrons pas fin à la guerre tant que nous n’aurons pas atteint tous ces objectifs”.

Netanyahou a fini son propos en rappelant la paracha lue hier: ”Hier, nous avons lu la partie hebdomadaire de la Torah de Shelach. Contre ceux qui cherchaient à affaiblir Israël, Josué et Caleb étaient catégoriques sur la détermination du peuple et la nécessité de la victoire. Ils dirent (Nombres 13 :30) : ”Nous devrions monter immédiatement car nous sommes capables de le vaincre” et (Nombres 14 :7) ”C’est un pays extrêmement bon” (”Tova Haaretz Meod Meod”). Je le dis : Notre terre est extrêmement bonne. Nos citoyens sont extrêmement bons. Nos combattants sont extrêmement bons. Grâce à leur force et à leur héroïsme, nous vaincrons nos ennemis. Avec l’aide de D.ieu, ensemble nous combattrons et ensemble nous vaincrons”.