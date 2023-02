Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris la parole au début du conseil des ministres qui s’est tenu dimanche matin pour commenter la situation actuelle. « Nous combattons sur deux fronts essentiels, a-t-il expliqué, le front du terrorisme et le front de l’Iran.

Concernant notre action contre le terrorisme, mis à part les opérations et les lois que nous promouvons contre les terroristes et leur entourage proche, nous agissons en parallèle contre les provocations ».

Il a indiqué: « J’ai décidé, avec le ministre Itamar Ben Gvir, de former une équipe spécialisée qui aura pour mission de lutter contre ceux qui incitent à des actes de meurtres contre nous. Cette équipe sera conduite par le ministre de la Sécurité nationale. Il obtiendra l’aide d’enquêteurs, de policiers et de juristes ». Netanyahou a précisé que ces mesures étaient prises en accord avec le ministère de la Justice, et avec la participation d’élements du Shin Bet, de Tsahal et du centre national de la cybersécurité.

Concernant l’Iran, Netanyahou a rappelé qu’Israël agissait sans interruption « pour une raison très simple, c’est que les actes d’agression de l’Iran ne cessent pas ». Il a rappelé que les forces iraniennes avaient bombardé, la semaine passée, un pétrolier dans le Golfe persique et avait porté atteinte à la libre circulation maritime internationale. Il a ajouté que l’Iran avait attaqué samedi une base américaine en Syrie. Et de souligner: « L’Iran continue d’envoyer des armes létales qui atteignent de très nombreux civils innocents, bien loin de ses frontières ».

Concernant les tensions dans le pays, Netanyahou a tenu à dire ‘qu’il était heureux de décevoir les ennemis d’Israël et de calmer ses amis’. Il a affirmé que ‘Israël était et resterait une démocratie forte et productive’ et a demandé que ‘les esprits se calment’, engageant les responsables à tenir le même langage. « C’est ce que le public israélien attend de nous et c’est le message très clair que nous devons adresser à nos ennemis », a-t-il conclu.