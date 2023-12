Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est exprimé dans un message vidéo sur le jour d’après l’éradication du Hamas dans la Bande de Gaza et a évoqué les divergences avec les Etats-Unis à ce sujet.

”J’apprécie énormément le soutien américain pour l’éradication du Hamas et le retour des otages”, a déclaré le Premier ministre. ”Je viens de m’entretenir pendant un long moment avec le Président Biden et ses hommes et nous avons reçu de leur part un soutien total pour notre offensive terrestre et pour freiner les pressions internationales en faveur d’un arrêt des hostilités”.

Puis: ”Oui, nous avons des divergences sur le jour d’après le Hamas et j’espère que nous parviendrons à nous entendre sur cela aussi. Je tiens à préciser ma position: je ne laisserai pas Israël répéter les erreurs d’Oslo. Je ne permettrai pas que l’immense sacrifice de nos citoyens et de nos combattants aboutissent sur l’arrivée au pouvoir à Gaza de ceux qui éduquent au terrorisme, soutiennent le terrorisme et financent le terrorisme. Gaza ne deviendra ni le Hamastan ni le Fatahstan”.