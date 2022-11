Depuis la publication des résultats définitifs des élections en Israël, un certain nombre de chefs d’Etat ont adressé leurs félicitations à Binyamin Netanyahou, leader du Likoud, qui devrait prochainement être chargé de former le nouveau gouvernement.

Le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban est le premier à avoir envoyé ses vœux à Netanyahou. Dans son message Twitter, il a écrit : « Quelle grande victoire pour Binyamin Netanyahou. Des temps durs exigent des leaders forts. Bon retour ».

Le chef du gouvernement indien Narendra Modi a également félicité chaleureusement Netanyahou. Il a notamment indiqué qu’il attendait de pouvoir prochainement ‘poursuivre avec lui leurs efforts communs pour renforcer la coopération stratégique entre l’Inde et Israël’.

La Première ministre d’Italie Giorgia Meloni, fraichement élue, a elle aussi salué la nouvelle du retour de Netanyahou, lui disant même « Mazal Tov ». Elle a écrit à Netanyahou ‘qu’elle était prête à renforcer l’amitié et les liens entre l’Italie et Israë’l.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a publié sa réaction et a également salué Naftali Benett et Yaïr Lapid. Il a précisé: » Tous mes vœux à Netanyahou. L’amitié entre nos deux pays s’appuie sur une longue histoire de coopération étroite, des liens qui se sont maintenus entre les peuples et notre engagement commun en faveur de la préservation des valeurs démocratiques ».

Netanyahou a également été félicité par le président de Chypre Nikos Anastasiadis, le chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, le chancelier autrichien Karl Nehammer, le chef du gouvernement roumain Nicolae Ciuca et le président du Guatemala Alejandro Giammattei.