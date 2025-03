Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prononcé ce soir (mardi) une allocution alors que les combats dans la Bande de Gaza ont repris cette nuit.

»Le Hamas est responsable de cette guerre. Il a envahi nos villes, massacré notre peuple, violé nos femmes et kidnappé nos proches. Hamas a refusé offre après offre de libérer nos otages », a rappelé Netanyahou en préambule.

Puis il a expliqué: »Au cours des deux dernières semaines, Israël n’a entrepris aucune action militaire dans l’espoir que le Hamas change de cap. Cela ne s’est pas produit. Alors qu’Israël a accepté l’offre de l’émissaire du Président Trump, Steve Witkoff, le Hamas l’a catégoriquement rejetée. C’est pourquoi j’ai autorisé hier la reprise des opérations militaires contre le Hamas ».

Le Premier ministre Netanyahou a ajouté: »Israël ne cible pas les civils palestiniens. Nous visons les terroristes du Hamas. Et lorsque ces terroristes se retranchent dans des zones civiles, lorsqu’ils utilisent des civils comme boucliers humains, ce sont eux qui sont responsables de toutes les dommages collatéraux ».

Il a appelé les civils palestiniens à éviter tout contact avec les terroristes du Hamas, et à se mettre à l’abri: »Déplacez-vous vers des zones plus sûres. Chaque victime civile est une tragédie, et chaque victime civile est de la faute du Hamas ».

Binyamin Netanyahou a souligné la puissance du lien entre Isarël et les Etats-Unis: »Je remercie le Président Trump pour son soutien indéfectible à Israël. Notre alliance avec les États-Unis n’a jamais été aussi forte ».

Puis il a lancé: »À ceux qui critiquent Israël, je pose la question : que feriez-vous si des terroristes assassinaient et enlevaient vos enfants? Vous feriez ce que nous faisons. Face à la barbarie, les sociétés libres n’ont d’autre choix que de combattre. Je veux assurer à tous nos amis à travers le monde : Israël se battra et Israël vaincra. Nous ramènerons nos otages chez nous et nous détruirons le Hamas ».

Netanyahou a précisé qu’Israël ne cessera pas le combat tant que tous ses objectifs ne seront pas atteints, notamment la libération des otages, l’élimination du Hamas et la garantie de la sécurité d’Israël.

Il a ajouté qu’Israël intensifiera la pression militaire : « Désormais, Israël agira contre le Hamas avec une force croissante. Et à partir de maintenant, les négociations ne se feront que sous le feu des combats. »

Le Premier ministre a souligné que le Hamas avait déjà ressenti la puissance de l’armée israélienne et a averti que ce n’était que le début : « Le Hamas a déjà ressenti, au cours des dernières 24 heures, la force de notre bras. Et je veux vous assurer que ce n’est que le début. » Il a précisé que Tsahal continuerait à agir avec toute sa puissance : « Nous continuerons à nous battre pour atteindre tous les objectifs de la guerre : la libération de tous nos otages, l’élimination du Hamas et la garantie que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. »

Il a exprimé sa solidarité avec les familles des otages et a promis qu’Israël agirait sans relâche pour ramener leurs proches : « Notre engagement, ainsi que celui des forces de sécurité, est d’agir sans relâche pour libérer vos proches, les nôtres, qu’ils soient vivants ou morts. »

Par ailleurs, le Premier ministre a critiqué certains médias qu’il accuse de diffuser de fausses informations : « J’entends les analystes qui répandent des mensonges dans les studios, prétendant que les recommandations et les actions de Tsahal sont dictées par des considérations politiques. Ils n’ont aucune honte. Ils n’ont aucune limite. Ils ne font que répéter encore et encore la propagande du Hamas. »

Il a insisté : « Rien ne nous empêchera d’atteindre tous les objectifs de cette guerre. »

En conclusion, le Premier ministre a évoqué un contexte plus large : « Nous sommes au cœur de la guerre pour notre renaissance, la guerre des sept fronts, et nous sommes en train de la gagner ! Mais la bataille n’est pas encore terminée. Nous ne relâcherons pas nos efforts tant que nous n’aurons pas atteint tous ces objectifs essentiels, et nous ne nous reposerons pas avant d’offrir à notre pays un avenir de paix, de prospérité et d’espoir ».