Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, les deux leaders sionistes-religieux qui sont appelés à faire partie du futur gouvernement, ont certes couru aux élections sur une liste commune mais ils mènent séparément les négociations pour les accords de coalition et la répartition des portefeuilles.

Ils affirment haut et fort que l’un ne rentrera pas sans l’autre dans la coalition. Néanmoins, ces derniers jours on observe que le courant passe entre Netanyahou et Ben Gvir qui sont même arrivés ce soir à officialiser leur accord alors qu’il est coupé entre Netanyahou et Smotrich.

Ainsi, ce soir, le Likoud a annoncé les grandes lignes convenues entre Netanyahou et Ben Gvir qui seront inscrites dans les accords de coalition. Notons qu’il s’agit du premier partenaire pour lequel une telle annonce est faite.

Voici ce que Ben Gvir a obtenu:

Régularisation des jeunes implantations dans les 60 jours qui suivent la formation du gouvernement

Amendement de la loi dite du »désengagement » sur Homesh qui permettra une présence juive dans la yeshiva sur place

Loi pour le sud afin d’éviter les vols d’armes dans les bases de Tsahal et protéger les soldats

Peine plancher pour la délinquance contre l’agriculture et le chantage exercé par certaines organisations malfaisantes

Accélération de la programmation et de la réalisation de l’élargissement de la route 60 en Judée-Samarie et de routes de contournement

Mise en oeuvre du compromis sur le yishouv d’Evyatar avec la fondation d’une yeshiva sur place

Il s’agit de résultats importants pour Ben Gvir qui double ainsi son acolyte Smotrich sur les sujets qui tiennent à coeur à leurs électeurs.

Et le tout alors qu’entre Netanyahou et Smotrich, le contact est coupé. Ce dernier avait demandé à avoir le portefeuille du Trésor ou celui de la Défense. Mais Arié Derhy est lui aussi candidat pour être ministre des Finances. Smotrich est prêt à y renoncer en sa faveur mais dans ce cas, il ne transigera pas sur la Défense.

Netanyahou, quant à lui, ne tient pas à accéder à cette demande et les discussions sont dans l’impasse.

Impossible de ne pas voir que le futur Premier ministre a réussi à empoisonner les relations entre Ben Gvir et Smotrich, en les mettant en quelque sorte en compétition et en accordant tout à l’un et rien à l’autre. Les analystes politiques y voient une manoeuvre de Netanyahou, qui pourrait se résumer ainsi: diviser pour mieux régner. De cette manière, Netanyahou espère que Smotrich cèdera sous la pression.

La journaliste politique de Ynet, Moran Azoulay, décrit les quatre options qui s’offrent à Netanyahou à l’heure qu’il est.

Option 1 : Smotrich est ministre des Finances

La première option serait que Derhy renonce au poste de ministre des Finances qui serait ainsi libre pour Smotrich. De la sorte, le ministère de la Défense reviendrait au Likoud. Derhy serait nommé au poste de ministre de l’Intérieur qu’il a déjà occupé dans des gouvernements précédents et son parti aurait également le ministère des Cultes, celui du développement du Neguev et de la Galilée et encore deux portefeuilles mineurs.

Cette hypothèse, bien que réaliste, est mise à mal par la déclaration ce soir du Conseil des Sages de Shass qui demandent à Derhy de prendre le ministère des Finances.

Option 2 : Smotrich est ministre de la Défense

Netanyahou pourrait choisir de sortir de l’impasse en acceptant de nommer Smotrich au poste de ministre de la Défense. Le ministère de l’Intérieur serait confié à une personnalité du Likoud.

Cette hypothèse est moins réaliste que la première et se heurte aux réticences de Netanyahou liées d’une part aux pressions américaines pour ne pas nommer Smotrich à ce poste et d’autre part à la grogne au sein du Likoud où les députés voient les portefeuilles les plus prestigieux leur échapper.

Option 3 : La Défense et le Trésor sont attribués au Likoud

Netanyahou peut aussi se réserver la possibilité de n’accéder à aucune des demandes de ses partenaires: ni Derhy aux Finances, ni Smotrich à la Défense. A l’image d’un père exaspéré par les disputes de ses enfants: »puisque vous n’arrivez pas à vous entendre, vous n’aurez rien du tout ». Dans ce cas Smotrich prendrait la Justice et l’Education et Derhy reviendrait aux portefeuilles traditionnels détenus par Shass.

Option 4 : Former un gouvernement sans Smotrich

La dernière option, qui est la moins réaliste, est la formation d’un gouvernement minoritaire sans la Tsionout Hadatit, qui voterait en faveur de la mise en place du gouvernement mais n’y participerait pas, du moins dans un premier temps. La question »Smotrich » serait réglée par la suite et le gouvernement pourrait commencer à travailler.

Cette hypothèse semble peu probable dans la mesure où elle serait très mal vue par la plupart des électeurs de droite qui appellent de leurs voeux une coopération entre tous les partis du bloc, à l’image de ce qu’ils ont montré dans leur action pour faire tomber le gouvernement sortant et pendant la campagne électorale.