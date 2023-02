La Conférence des présidents qui réunit les principales organisations juives des Etats-Unis, a ouvert ses portes ce dimanche à midi à l’hôtel Inbal de Jérusalem pour sa 48e session. Il s’agit d’une réunion de 52 organisations juives très influentes qui se concertent pour présenter leurs positions et leurs actions sur des sujets juifs, israéliens et sionistes face à l’administration américaine, le gouvernement israélien et d’autres organes de pouvoir.

L’ambassadeur américain Tom Nides a tenu, dans son intervention, à clarifier ses positions après les reproches qui lui ont été adressés pour ses propos. Il a indiqué ‘qu’il ne souhaitait pas s’immiscer dans le choix des juges de la Cour suprême d’Israël’. Il a expliqué qu’il avait juste ‘conseillé’ de tenter de créer un large consensus autour de la réforme judiciaire. Il a ajouté : « Israël est une démocratie trépidante. 72 % des Israéliens l’ont prouvé il y a deux mois et demi en allant voter pour la cinquième fois en trois ans ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est ensuite monté à la tribune pour prononcer son discours. Dans son allocution, il a notamment encouragé le public à ‘investir en Israël’. Il a précisé : « Il y a eu tant de sombres prévisions sur l’avenir économique d’Israël mais l’économie israélienne continuera à s’épanouir grâce à sa créativité, et grâce à la paix qui ne fera que se développer avec le temps ».