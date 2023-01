Ce soir (mercredi), le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, ont présenté leur plan contre la cherté de la vie.

Plusieurs axes d’action ont été présentés lors d’une conférence de presse commune:

Gel de la taxe d’habitation pour un an

Annulation de l’augmentation du prix de l’essence et même diminution de 10 agorot le litre

Le prix de l’électricité augmentera de 70% de moins que ce qui était prévu soit une augmentation de 2.5% au lieu de 8% grâce au gel de la taxe sur le charbon

Le prix de l’eau augmentera de 70% de moins que ce qui était prévu

L’augmentation du prix de l’électricité sera totalement annulée pour près de 100000 petites et moyennes entreprises

Une bourse sera versée aux 300000 personnes qui bénéficient d’une aide au chauffage

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: »Mon gouvernement place la lutte contre la cherté de la vie en tête de ses préoccupations et nous annonçons une série de mesures. Elles vont réduire immédiatement les dépenses mensuelles de tous les ménages en Israël et ralentiront l’augmentation des prix. Nous travaillons en parallèle avec les équipes du ministère des Finances et du ministère de l’Economie pour mettre au point plusieurs programmes, dont un pour lutter contre l’augmentation des prix du logement et pour permettre la réalisation de la première étape vers la scolarité gratuite pour les 0-3 ans. Mais nous devons d’ores et déjà commencer à faire tourner la roue, nous ne pouvons pas attendre les débats sur le budget. Parfois, lors d’une crise, il faut prendre des mesures particulières pour un temps donné. Nous ne faisons pas de folies, nous agissons de manière réfléchie et responsable, nous mettons des batons dans les roues de l’inflation ».

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a confirmé qu’il travaillait depuis le premier jour sur les solutions à apporter au problème du coût de la vie: »Il y a des familles pour lesquelles la situation est plus difficile. Nous ne pouvons accepter une réalité dans laquelle des parents ne peuvent pas inscrire leurs enfants à des activités extra-scolires ou chauffer la maison. Les mesures qui vous sont présentées vont casser le cycle de l’inflation ».