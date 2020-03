Dans une ultime tentative, le président de l’Etat Reouven Rivlin a invité le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Bleu-Blanc Benny Gantz à venir s’entretenir sous ses auspices. Les deux hommes étaient accompagnés de leur chef des négociateurs, respectivement le ministre Yariv Levin et l’avocat Yoram Torbovitz. Même si Benny Gantz a obtenu dimanche la recommandation de 61 députés, il est dans l’impossibilité de former un gouvernement. Idem pour Binyamin Netanyahou qui malgré le bloc solide qui le soutient n’arrive qu’à 58 sièges. Le président de l’Etat veut tenter de profiter de cette situation bloquée pour encourager les deux hommes à collaborer pour former un gouvernement d’union.

La réunion s’est achevée après une heure et demi et aucun détail n’a filtré sur sa teneur et un communiqué commun des deux grands partis remercie le président Rivlin pour ses efforts et indiqu que les équipes de négociateurs se rencontreront le plus tôt possible.

Photo archive Amos Ben Gershon / GPO