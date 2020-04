Sur fond de progrès dans les pourparlers entre le Likoud et Bleu-Blanc et alors que le délai imparti à Benny Gantz est échu depuis lundi soir minuit,, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont convenu ce qui était le scénario le moins probable : ils ont demandé ensemble au président de l’Etat Reouven Rivlin de prolonger le délai accordé à Benny Gantz jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Reouven Rivlin avait indiqué qu’il envisagerait cette option si la demande venait des deux chefs de partis ensemble. C’est ce qu’il a fait en acceptant la demande conjointe et laissant aux parti(e)s jusqu’à mercredi pour signer un accord d’union.

Photo Amos Ben Gershom / Flash 90