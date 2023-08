Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, se sont rendus sur les lieux de l’attentat près de Hevron où Batsheva Nagari, a été assassinée ce matin.

Le Premier ministre a déclaré: “Tout d’abord, je voudrais adresser mes condoléances à la famille de Batsheva, que D.ieu la venge, une mère dévouée de trois enfants qui a été tuée de manière si brutale près de Hévron aujourd’hui. Je voudrais également adresser mes meilleurs vœux de prompt rétablissement au blessé, nous prions tous pour lui. Nous sommes au milieu d’une vague de terreur encouragée, dirigée et financée par l’Iran et ses envoyés. Nous travaillons 24 heures sur 24, tous les commandants et tous les soldats, pour appréhender à la fois les meurtriers et ceux qui tentent d’assassiner des citoyens israéliens.

Nous mettons en oeuvre beaucoup de moyens, et nous en utiliserons encore davantage, à la fois offensifs et défensifs, pour régler nos comptes avec les meurtriers et ceux qui les envoient qu’ils soient près ou loin.

Je voudrais apporter mon soutien total aux commandants et aux soldats qui travaillent jour et nuit afin de nous protéger tous, et nous devons tous les soutenir.”

Le ministre Gallant a ajouté: ”J’ai été extrêmement peiné d’apprendre la mort de Batsheva Nagari dans le terrible attentat à Har Hevron. J’adresse mes condoléances à sa famille et mes voeux de rétablissement rapide au blessé. J’ai tenu, il y a quelques instants, une réunion d’évaluation pour un point sur la recherche des terroristes et je soutiens les forces qui agissent sur le terrain.

Le grand changement sur le terrain est lié au financement et à l’orientation donnés par l’Iran. L’Iran cherche à atteindre les citoyens israéliens par tous les moyens. Nous allons prendre des mesures, qui ramèneront la sécurité aux citoyens d’Israël. Toutes les options sont sur la table”.