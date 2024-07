C’est le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant qui décideront de la riposte à donner aux attaques meurtrières du Hezbollah. C’est ce qui résulte de la réunion du cabinet politique de sécurité, qui a tenu dimanche soir des consultations après le massacre de douze enfants perpétré par l’organisation terroriste à Majdal Shams.

D’après les informations publiées par les médias, les ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir se sont abstenus lors du vote confiant cette responsabilité à Netanyahou et Gallant.

Avant cela, le Premier ministre, qui venait de rentrer de son voyage officiel aux Etats-Unis, avait débattu de la situation pendant plus de trois heures avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major, le chef du Shin Bet, son secrétaire militaire et le patron du Mossad.

Plus tôt, on apprenait que l’administration américaine s’attendait à une riposte significative d’Israël au massacre de Majdal Shams, ‘qui ne devrait toutefois pas mener à la guerre’. Au cours des dernières 24 heures, de hauts responsables américains se sont entretenus avec leurs homologues israéliens et régionaux.