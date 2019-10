Sur fond de nombreuses manifestations dans la population arabe israélienne contre la violence interne, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan et le commandant de la police Motti Cohen. Ils ont notamment convenu de renforcer significativement les effectifs policiers dans les villes et villages arabes.

Le Premier ministre a dénoncé les récents crimes et les violences commis dans la société arabe israélienne, mais il a aussi lancé un appel aux dirigeants politiques et associatifs de cette population, leur demandant de coopérer avec la police et d’encourager leur population à le faire.

Mais les représentants politiques de la population arabe se livrent à un double-jeu pervers: d’un côté, ils dénoncent avec constance un « laxisme » de la police dès qu’il s’agit de la population arabe, mais en même temps, dans leur politique d’opposition à l’Etat d’Israël ils incitent la population contre les forces de l’ordre, qui sont souvent mal reçues voire attaquées lorsqu’elles agissent dans les localités arabes, notamment pour collecter les innombrables armes clandestines.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL